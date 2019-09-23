Суд Великобритании огласит решение по делу о приостановке работы парламента

СЕГОДНЯ 16:34 2019-09-23T16:34:12+03:00

Во вторник суд Великобритании огласит решение по вопросу о приостановке работы парламента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранее парламентарии ушли в отпуск, несмотря на итоги голосования по проведению внеочередных выборов в октябре

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Утром во вторник, 24 сентября, Верховный суд Соединённого Королевства огласит решение по делу о приостановке работы британского парламента с 9 сентября до 14 октября.

«Насколько мне известно, Верховный суд объявит решение по делам Миллер/Черри о приостановке работы парламента в 10:30 утра во вторник», - сообщает корреспондент телекомпании BBC Джошуа Розенберг на своей странице в Twitter.

Ранее решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента признал незаконным Суд Шотландии.

Напомним, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостановил свою работу более чем на месяц. По словам Джонсона, такая мера поможет правительству воплотить важную внутреннюю повестку дня. Однако многие парламентарии заявляют, что это позволит британскому премьеру реализовать сценарий «жесткого Brexit» без договора с Брюсселем.

ИСТОЧНИК KP.RU