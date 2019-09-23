2019-09-23T16:10:40+03:00
В мире

Власти ДНР прокомментировали заявление Киева об особом статусе Донбасса

Глава МИД республики заявила, что Киев саботирует выполнение минских соглашений
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Представитель самопровозглашенной ДНР, глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что Киев, отрицая обсуждение особого статуса Донбасса, саботирует выполнение минских соглашений. А также пытается снять с себя обязательства по выполнению комплекса мер по урегулированию военной ситуации в Донбассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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