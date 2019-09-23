Миллион квадратных метров аварийного жилья: Губернатор Ямала в четыре раза повысил план по переселению в новые квартиры

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-23T16:23:32+03:00

За пять лет 38,5 тысяч семей на Ямале переедут в новые дома и квартиры. Фото предоставлено пресс-службой правительства ЯНАО.

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал глав муниципалитетов более активно переселять ямальцев из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. Глава ЯНАО поставил перед руководителями районов задачу довести площадь непригодного жилищного фонда до миллиона квадратных метров и до 2025 года переселить все семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Расселение аварийного жилья — один из самых острых вопросов в ЯНАО. Сейчас аварийными в округе признаны 729 тысяч кв. метров. До 2025 года по двум адресным программам финансирования в ЯНАО будет ликвидировано 569 тысяч кв. м. жилья. Почти 38,5 тысяч семей переедут в новые дома и квартиры. Однако Дмитрий Артюхов считает, что этого недостаточно: власти должны переселить как можно больше людей. На заседании Совета глав муниципальных образований округа губернатор поставил новую задачу - довести показатель ликвидации непригодного жилищного фонда до миллиона квадратных метров.

- Это в четыре раза выше того, что мы должны с вами сделать в рамках национального проекта, - подчеркнул Дмитрий Артюхов. - Мы повышаем планку в четыре раза. Где-то даже будем дополнительно признавать аварийным жилье, зная, что оно ветхое, но процедуры некоторые затягиваются. Это очень высокая планка. Сами понимаете, какой финансовый ресурс на это потребуется - речь идёт о десятках миллиардов рублей.

Глава региона попросил глав муниципалитетов уделять больше внимания общению с жителями и разъяснять ямальцам их возможности в плане переселения. Жители региона могут выбрать переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или же по программе «Сотрудничество» выбрать новое жилье в Тюмени.