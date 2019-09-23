2019-09-23T16:25:25+03:00
Политика

Политолог оценил идею международного договора по Украине

Ранее с такой инициативой выступил помощник президента «незалежной» Андрей Ермак
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Украина хочет принять участие в международном договоре с крупными западными странамиУкраина хочет принять участие в международном договоре с крупными западными странамиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Участие Украины в договоре «крупных игроков» (США, Франция, Германия, Китай) не стоит рассматривать как гарант стабильности украинского суверенитета. Такие мнение высказал украинский политолог и экономист Александр Дудчак в ответ на слова помощника главы «незалежной» Андрея Ермака.

«У них (крупных западных стран. — прим.ред.) есть свои интересы, и, к сожалению, некоторые крупные мировые игроки используют Украину для достижения своих геополитических целей, совершенно игнорируя интересы жителей Украины», — цитирует эксперта RT.

Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами. В «незалежной» рассчитывают, что такой документ обеспечит суверенитет и территориальную целостность страны «на столетия». По словам, Ермака в договоре могли бы принять участие такие страны как Великобритания, США, Франция и другие, передает ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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