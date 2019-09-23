Киев закрыл пункт пропуска на границе с Крымом

СЕГОДНЯ 16:45 2019-09-23T16:45:48+03:00

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Киев в одностороннем порядке прекратил пропуск транспорта через контрольный пункт «Каланчак», который расположен напротив российского автомобильного пункта «Армянск» на полуострове Крым. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Сегодня, 23.09.2019 с 07:45 украинский контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак", расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска "Армянск", в одностороннем порядке прекратил пропуск автомобильных транспортных средств через государственную границу», - говорится в заявлении пресс-службы.

В пограничном управлении отметили, что на севере полуострова все российские автомобильные пункты работают в штатном режиме. При этом граждане третьих стран могут пройти через пропускной пункт «Джанкой» в пешем порядком и на транспорте, но через пункт «Армянск» только пешим путем.

Напомним, в прошлом году Украина неожиданно закрыла два из трех пунктов пропуска на границе с Крымом. В одностороннем порядке Киев прекратил пропускать пешеходов и автомобили в пунктах пропуска «Каланчак» и «Чаплынка».

ИСТОЧНИК KP.RU