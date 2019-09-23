2019-09-23T16:46:32+03:00
Наука

Назван эффективный способ сохранить здоровье зубов

Дантисты рекомендуют после еды жевать жвачку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Врачи рекомендуют использовать жвачку для здоровья зубовВрачи рекомендуют использовать жвачку для здоровья зубовФото: RUSSIAN LOOK
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Врачи рассказали, что использование жевательной резинки способно сохранить здоровье зубов и поддержать в тонусе жевательные мышцы человека. По словам экспертов, жвачку следует использовать после каждого приема пищи на протяжении десяти минут для достижения наилучшего результата.

Врачи отмечают, что регулярное использование жевательной резинки поможет поддерживать чистоту полости рта. Однако дантисты отмечают, что заменить ежедневную чистку зубов жвачка не может. Зубной щеткой в любом случае необходимо пользоваться утром и вечером. А вот в течение дня можно обойтись подручными средствами, такими как резинка, пишет газета «Известия».

При этом врачи напомнили, что лучше всего выбирать жвачку с минимальным содержанием сахара и красителей. Кроме того, специалисты напоминают, что жевать резинку рекомендуется только после еды и не очень долго. Также нежелательно глотать жвачку, пишет сайт argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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