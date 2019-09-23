2019-09-23T17:01:02+03:00
В мире

Генсек ООН сообщил о создании Конституционного комитета в Сирии

Гутерриш сообщил, что комитет начнет работу в ближайшие недели в Женеве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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В понедельник, 23 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета по Сирии. Он заявил, что работу комитет начнет в Женеве в ближайшие недели

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», - сказал Гутерриш.

Генсек поблагодарил Россию, Турцию и Иран за действия, оказанные при работе по созданию комитета.

В августе в Кремле сообщили, что работа по созданию Конституционного комитета в Сирии близка к завершению, но о точных датах говорить еще рано.

Напомним, в октябре прошлого года заместители министров иностранных дел России, Турции и Ирана, Сергей Вершинин, Хосейн Ансари и Седат Онал приняли решение ускорить работу по согласованию состава комитета с учетом интересов всех граждан этой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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