Генсек ООН сообщил о создании Конституционного комитета в Сирии

СЕГОДНЯ 17:01 2019-09-23T17:01:02+03:00

Гутерриш сообщил, что комитет начнет работу в ближайшие недели в Женеве

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В понедельник, 23 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании Конституционного комитета по Сирии. Он заявил, что работу комитет начнет в Женеве в ближайшие недели

«Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», - сказал Гутерриш.

Генсек поблагодарил Россию, Турцию и Иран за действия, оказанные при работе по созданию комитета.

В августе в Кремле сообщили, что работа по созданию Конституционного комитета в Сирии близка к завершению, но о точных датах говорить еще рано.

Напомним, в октябре прошлого года заместители министров иностранных дел России, Турции и Ирана, Сергей Вершинин, Хосейн Ансари и Седат Онал приняли решение ускорить работу по согласованию состава комитета с учетом интересов всех граждан этой страны.

ИСТОЧНИК KP.RU