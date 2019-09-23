2019-09-23T17:21:35+03:00
Общество

Врач-геронтолог прокомментировал список продуктов, способных продлить жизнь

Специалист поставил под сомнения заявления коллеги диетолога
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врач-геронтолог прокомментировал список продуктов, способных продлить жизньВрач-геронтолог прокомментировал список продуктов, способных продлить жизньФото: Евгения ГУСЕВА
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Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев поставил под сомнение сообщение диетолога Марият Мухиной, рассказавшей о продуктах, продлевающих жизнь. Среди которых она назвала зеленый чай, далее следуют финики, облепиха, черника и кисломолочные продукты

«Больших исследований по этому поводу в нашей стране не проводилось. Рекомендации диетолога основаны, по меньшей мере, не на своих данных. То, что пищевые волокна, которые содержатся в овощах и фруктах, полезны, мы знаем давно. А что касается конкретных продуктов, например фиников – в них много сахара. О какой пользе может идти речь? Избыток антиоксидантов тоже вреден», - сказал Конев в интервью ИА "NSN".

Врач также отметил и вред избыточного употребления зеленого чая. Он уточнил, что этот напиток обладает слабым тонизирующим эффектом, умеренно повышая артериальное давление, в то время как большинство людей старшего возраста, итак, страдают от повышенного давления.

По словам Конева в нашей стране не проводилось больших исследований по данному вопросу, поэтому диетолог основывался в основном не на своих данных.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал о продуктах, способных защитить от рака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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