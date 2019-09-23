2019-09-23T17:23:23+03:00
В мире

Премьер-министр Чехии заявил, что санкции против РФ еще не принесли результатов

Андрей Бабиш считает, что ЕС должен вести диалог с Россией, но при этом не ослаблять давления на нее
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что санкции ЕС против России пока не принесли желаемого результата. При этом, по его мнению, Евросоюз должен вести диалог с РФ, но не ослаблять давления на нее.

- Прежде всего, мы должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту, - подчеркнул Бабиш.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Мне кажется, это прекрасно": Скипский поддержал возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»
Врач-геронтолог прокомментировал список продуктов, способных продлить жизнь
Глава ОКР заявил об угрозе отстранения РФ от Олимпиады в Токио-2020
Генсек ООН сообщил о создании Конституционного комитета в Сирии
Назван эффективный способ сохранить здоровье зубов
Киев закрыл пункт пропуска на границе с Крымом
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» после принесённых извинений
Суд Великобритании огласит решение по делу о приостановке работы парламента
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Миллион квадратных метров аварийного жилья: Губернатор Ямала в четыре раза повысил план по переселению в новые квартиры
Власти ДНР прокомментировали заявление Киева об особом статусе Донбасса
Зеленский предложил украинцам бороться с коррупцией с помощью флешмоба
При взрыве в австрийском супермаркете пострадали девять человек
Минобороны Турции: два истребителя ВВС совершили полет в воздушном пространстве Сирии
Парубий подтвердил факт открытия против него дела из-за беспорядков в Одессе
В РФ установили новые требования к организации детский автобусных экскурсий
Песков: гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться
В Швейцарии устроили похороны растаявшего ледника
В Австралии вместо платья женщине доставили посылку с экстази на полмиллиона евро
Психолог рассказала, почему женщины перестали рано выходить замуж
Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату
Эксперты Совбеза предлагают увеличить штрафы для зацеперов до пяти тысяч рублей
Все больше россиян не боятся пить воду из-под крана