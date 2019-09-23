Премьер-министр Чехии заявил, что санкции против РФ еще не принесли результатов
Андрей Бабиш считает, что ЕС должен вести диалог с Россией, но при этом не ослаблять давления на нее
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Чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что санкции ЕС против России пока не принесли желаемого результата. При этом, по его мнению, Евросоюз должен вести диалог с РФ, но не ослаблять давления на нее.
- Прежде всего, мы должны помочь Украине в конфликте с Россией и затем нормализовать отношения с Россией и положить конец конфликту, - подчеркнул Бабиш.
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ИСТОЧНИК KP.RU