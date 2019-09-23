2019-09-23T17:55:29+03:00
Наука

Полярники рассказали ждущим тепла россиянам, как эффективно согреться в холодную погоду

Специалисты представили специальные комбинезоны для полярников
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые рассказали, как согреться в холодную погодуУченые рассказали, как согреться в холодную погодуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Пока еще не начался отопительный сезон, российские ученые предложили всем замерзающим греться в специальных костюмах. Специалисты рассказали, что эти новинки были протестированы на полярниках и могут выдерживать температуру до -110°С. Соответствующее сообщение появилось странице Государственного научного центра "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт" в соцсетях.

«Спите в шапке? Замерзаете на работе? Представляем вам комбинезон-матрас! Такие костюмы несколько лет назад тестировали наши полярники на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база «Мыс Баранова», - цитирует ученых сайт news.ru.

Ученые добавили, что во время испытаний полярникам приходилось зарываться в снег в этих комбинезонах и стоять под ледяным дождем. Однако костюмы прошли все испытания и ни один полярник в них не замерз.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что жителем столицы начали включать отопление. Однако предупредил, что этот процесс может затянуться на пять дней, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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