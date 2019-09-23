2019-09-23T19:03:57+03:00
В мире

Новая украинская делегация в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии организации

При этом Киев продолжит консультации с партнерами в ассамблее
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Новая украинская делегация в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии организацииНовая украинская делегация в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии организацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Новая украинская делегация в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии организации из-за возвращения России. Однако, как сказано в официальном заявлении, Киев продолжит консультации с партнерами в ассамблее.

- Делегация Верховной рады в ПАСЕ заявляет об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года, - указано в официальном сообщении делегации.

По правилам ассамблеи, делегация для участия в сессии должна обязана документы за неделю до ее начала. Иногда делаются исключения, но документы ожидаются за семь дней до открытия очередной сессии, пишет "РИА-Новости".

Также делегация из Незалежной обратилась к делегациям государств-членов СЕ с призывом провести расширенные консультации относительно последствий возвращения РФ в ПАСЕ. А также разработки эффективных механизмов ответственности "государств-нарушителей уставных документов СЕ и норм международного права.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за «игнорирования интересов Киева». Депутат Богдан Яременко написал об этом в фейсбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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