2019-09-23T19:11:53+03:00
В мире

В Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

В МИД страны заявили, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является "исторически неверной"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Министерстве иностранных дел Эстонии выразили негодование в связи с публикацией коллегами из России документов об освобождении республики советскими войсками.

- Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации, - отметили представители ведомства.

Также в местном МИД подчеркнули, что "Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал страну почти на 50 лет".

- Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, - именно так отреагировала Госдума на заявление эстонской стороны, пишет RT.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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