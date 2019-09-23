В Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
В Министерстве иностранных дел Эстонии выразили негодование в связи с публикацией коллегами из России документов об освобождении республики советскими войсками.
- Эстонская республика не участвовала во Второй мировой войне и пострадала как от нацистской Германии, так и от советской оккупации, - отметили представители ведомства.
Также в местном МИД подчеркнули, что "Советский Союз не освободил Эстонию, а оккупировал страну почти на 50 лет".
- Фашизм — абсолютное зло, главным его победителем является СССР и его Красная армия. Именно она освободила Эстонию и другие республики Советского Союза, ряд стран Восточной Европы. Это непреложный факт, - именно так отреагировала Госдума на заявление эстонской стороны, пишет RT.
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ИСТОЧНИК KP.RU