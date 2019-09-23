Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку шин с ноября 2020 года

СЕГОДНЯ 20:07 2019-09-23T20:07:36+03:00

Физически наносить средства идентификации на шины или на этикетку шин продавцы смогут с начала марта следующего года

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Минпромторг России планирует ввести обязательную маркировку автомобильных шин с ноября следующего года.

При этом, физически наносить средства идентификации на шины или на саму этикетку шин российские продавцы смогут с начала марта 2020 года.

- Нанесение средств идентификации на шины или на этикетку шин, или внедрение средств идентификации в шины является обязательным с 1 ноября 2020 г, - говорится в тексте постановления.

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ИСТОЧНИК KP.RU