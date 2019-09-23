СК России: В лагерях террористов на Ближнем Востоке могут находиться 800 российских детей

СЕГОДНЯ 20:13 2019-09-23T20:13:41+03:00

Официальный представитель ведомства сообщила, что на совещании по вопросам розыска несовершеннолетних присутствовавшие обсудили вопрос возврата этих детей

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В Следственном комитете России заявили, что примерно 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на территории Ближнего Востока.

При этом официальный представитель СК Светлана Петренко отметила, что на совещании по вопросам розыска без вести пропавших детей все присутствовавшие обсудили вопрос возврата несовершеннолетних.

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ИСТОЧНИК KP.RU