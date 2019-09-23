В Шереметьево тягач влетел в двигатель самолета Air Astana
В пресс-службе авиакомпании заявили, что дополнительную информацию авиаперевозчик сообщит во вторник, 24 сентября
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В московском аэропорту Шереметьево тягач с контейнерными телегами столкнулся с авиасудном казахстанской авиакомпании Air Astana.
Ранее российские СМИ уточнили, что тягач въехал в двигатель самолета А320.
При этом представители пресс-службы Air Astana отметили, что дополнительную информацию авиаперевозчик сообщит во вторник, 24 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU