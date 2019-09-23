Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в РФ
Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково
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Три крупнейших европейских лоукостера подали заявки на полеты в Россию. Таким образом, ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в аэропорт Пулково, который находится в Санкт-Петербурге.
Поводом для такого решения послужило одобрение властями для авиагавани седьмой степени "свободы воздуха". Она позволяет совершать полеты в третьи страны. Перевозки данные авиакомпании планируют осуществлять круглый год.
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ИСТОЧНИК KP.RU