2019-09-23T21:28:16+03:00
Общество

Крупнейший европейский лоукостер подал заявку на полеты в РФ

Ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в петербургский аэропорт Пулково
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Три крупнейших европейских лоукостера подали заявки на полеты в Россию. Таким образом, ирландская авиакомпания Ryanair, британская EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки в аэропорт Пулково, который находится в Санкт-Петербурге.

Поводом для такого решения послужило одобрение властями для авиагавани седьмой степени "свободы воздуха". Она позволяет совершать полеты в третьи страны. Перевозки данные авиакомпании планируют осуществлять круглый год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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