СЕГОДНЯ 22:26 2019-09-23T22:50:38+03:00

"Мы поддерживаем Украину": Трамп прокомментировал скандал вокруг его телефонного разговора с Зеленских Фото: REUTERS

Американский лидер заявил, что очень важно говорить о коррупции с лидером другой страны

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Президент США Дональд Трамп после скандала вокруг его телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Штаты поддерживают Украину. Также глава Америки отметил, что необходимо говорить о коррупции с лидером другой страны.

- Я считаю, что с новым президентом вы увидите больше честности. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции, - отметил Дональд Трамп.

Ранее американские СМИ писали о том, что лидер Штатов в разговоре убеждал Владимира Зеленского начать расследование против Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Он является соперником Трампа на выборах-2020, пишет "РИА-Новости".

При этом глава МИД Украины Вадим Пристайко сказал, что Дональд Трамп не давил на украинского главу.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Джо Байден заявил, что конгресс должен выяснить, о чем Трамп говорил с Зеленским. По словам вице-президента США, по итогам расследования главе Белого дома может грозить импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU