Вышинский станет экспертом в комиссии СПЧ

23 Сент. 23:43 2019-09-23T23:47:42+03:00

Об этом сообщил глава комиссии Совета по правам человека при президенте

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Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский станет постоянным экспертом в комиссии Совета по правам человека при президенте по международному сотрудничеству по вопросам защиты прав россиян за рубежом. Об этом сообщил глава комиссии СПЧ Александр Брод, который и предложил освобожденному журналисту эту работу.

«Я предложил Кириллу продолжать сотрудничество с нашей комиссией, стать ее постоянным экспертом в вопросах защиты прав журналистов, освещения в СМИ вопросов нарушения прав россиян за рубежом. И он это предложение принял», - рассказал он РИА Новости.

По словам Александра Брода, Вышинский пообещал по возможности в заседаниях комиссии, а также выразил готовность «оказывать экспертную поддержку относительно Украины и других зарубежных стран».

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, украинского журналиста арестовали 15 мая прошлого года, обвинив в публикации статей «антиукраинской направленности» в «рамках информационной спецоперации в интересах Российской Федерации». В конце августа его освободили из-под стражи.

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Освобожденный в ходе обмена экс-глава РИА Новости Украина дал эксклюзивное интервью Радио «Комсомольская правда». Беседовал с журналистом военкор «КП» Александр Коц (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU