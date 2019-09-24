2019-09-24T02:08:49+03:00
Политика

В ПАСЕ напомнили Украине, что «Совет Европы — это не кафе»

Глава одной из политгрупп Парламентской ассамблеи пояснил, почему Киев должен был направить делегацию в Страсбург
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Новая украинская делегация в ПАСЕ отказалась принимать участие в осенней сессии организацииНовая украинская делегация в ПАСЕ отказалась принимать участие в осенней сессии организацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава одной из политических групп Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс заявил, что Украина должна была направить свою новую делегацию на осеннюю сессию ПАСЕ в Страсбург.

Он пояснил, что принятая в апреле прошлого года резолюция «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах» обязывает все страны-участницы организации участвовать в работе уставных органов Совета Европы.

«Поэтому Российская Федерация должна была направить новую делегацию в ПАСЕ, то же самое касается Украины. Совет Европы — это не кафе, где вы выбираете все, что вам нравится», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 26 июня ПАСЕ большинством голосов приняла резолюцию о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме. После этого Украина, Грузия, Польша, балтийские республики и Словакия заявили, что покидают июньскую сессию ПАСЕ в знак протеста. Правда, потом делегации этих стран передумали, причем первой от идеи бойкота отказалась Словакия.

А в сентябре новая украинская делегация объявила, что из-за возвращения России отказывается участвовать в осенней сессии ассамблеи, но Киев продолжит консультации с другими членами ПАСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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