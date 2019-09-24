Мадуро объявил венесуэльцам, что вылетает в Россию

СЕГОДНЯ 02:26 2019-09-24T02:31:28+03:00

По словам главы Боливарианской республики, он собирается встретиться с Путиным и «его командой»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник, 23 сентября, объявил согражданам, что уже «через несколько часов» вылетит в Россию с официальным визитом и собирается встретиться с главой российского государства Владимиром Путиным.

Его выступление транслировалось на странице лидера Боливарианской республики в Twitter.

«Через несколько часов, сегодня ночью я отправлюсь с визитом в Россию, это будет официальный визит в Россию, я встречусь с нашим другом президентом Владимиром Путиным, с его командой и с группой бизнесменов», - в частности, сказал Мадуро.

По словам венесуэльского лидера, главная цель его поездки – «проанализировать динамику наших двусторонних отношений и найти пути, которые придадут стимул нашей кооперации в экономике, культуре и социальной сфере».

Напомним, как писал сайт kp.ru, собравшиеся в Нью-Йорке главы МИД стран-участниц Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), более известного как «пакт Рио-де-Жанейро», обсуждают возможность применить в отношении властей Венесуэлы «исключительные меры».

ИСТОЧНИК KP.RU