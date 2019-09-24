Уругвай выступил против давления на Венесуэлу с помощью «пакта Рио»

СЕГОДНЯ 04:39 2019-09-24T04:55:52+03:00

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Уругвай выступил против давления на Венесуэлу с помощью Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), более известного как «пакт Рио-де-Жанейро».

Голосование по этому вопросу прошло в Нью-Йорке в понедельник, 23 сентября. После встречи глав МИД стран-участниц МДВП министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо подвел итоги: «Уругвай проголосовал против, Тринидад и Тобаго воздержались», остальные делегации поддержали идею применить «исключительные меры» против правительства Боливарианской республики и ее президента Николаса Мадуро.

Глава уругвайского МИД Родольфо Нин Новоа еще перед встречей с коллегами в интервью газете La Republica заявил, что будет выступать против применения механизма «пакта Рио» в отношении Каракаса, «по крайней мере в его самой радикальной форме, так это будет прямым вмешательством в венесуэльский конфликт».

Он даже пригрозил, что Уругвай выйдет из договора, если голосование приведет к нежелательным последствиям. По словам Новоа, МДВП не должен применяться, когда «группа стран решила вторгнуться в государство, которое не ведет войну».

Напомним, как писал сайт kp.ru, США и их союзники в Латинской Америке активизировали «пакт Рио» 17 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU