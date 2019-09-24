Джонсон: Лондон, Париж и Берлин уверены, что за атаками в Саудовской Аравии стоит Иран
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что он сам, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель убеждены в причастности Ирана к недавней атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии.
«Мы практически уверены в том, что это был Иран. Учитывая, что были задействованы беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты, у нас нет другой рабочей версии того, как это произошло», - сказал Борис Джонсон в интервью телеканалу NBC после встречи с Макроном и Меркель в понедельник.
«Это ставит мир в условия очень тяжелого сценария, в очень сложную позицию», - добавил он.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 14 сентября йеменские мятежники-хуситы с помощью дронов атаковали крупные месторождения нефти в Абкайне и Хурайсе на востоке Саудовской Аравии.
Из-за взрывов и пожара на нефтеперерабатывающих заводах крупнейшее в королевстве предприятие Saudi Aramco сократило добычу «черного золота» почти вдвое – на пять миллионов баррелей в сутки. США обвинили Иран в причастности к этим атакам.
ИСТОЧНИК KP.RU