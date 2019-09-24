В Совфеде прокомментировали заявление Трампа и Дуды о «Северном потоке — 2»

СЕГОДНЯ 05:35 2019-09-24T05:40:57+03:00

Президенты Польши и США – Анджей Дуда и Дональд Трамп – на встрече в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Ранее сообщалось, что президенты США и Польши обсуждали, как помешать строительству газопровода

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Вашингтон с Варшавой не смогут помешать России достроить газопровод «Северный поток — 2», но вот вставлять палки в колеса могут, считает первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Воспрепятствовать проекту они не смогут, однако будут пытаться притормозить строительство. Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе», - сказал он телеканалу RT, комментируя встречу президентов США и Польши.

«Польша стала американской марионеткой и не имеет своей политики, полностью повторяет слова старшего брата», - добавил Владимир Джабаров.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Белом доме рассказали, что во время переговоров в Нью-Йорке Дональд Трамп и Анджей Дуда обсуждали, «как лучше остановить» проект газопровода «Северный поток – 2», который они дружно назвали «угрозой энергетической безопасности Европы».

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ИСТОЧНИК KP.RU