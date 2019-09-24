Трамп выразил Си Цзиньпину благодарность за закупки сельхозпродукции США

СЕГОДНЯ 05:58 2019-09-24T06:08:27+03:00

О торговой сделке с Китаем президент США заговорил на встрече с лидером Египта

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Президент США Дональд Трамп во время встречи с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в Нью-Йорке рассказал, что власти КНР начали закупать американскую сельскохозяйственную продукцию в больших объемах, и он это оценил, даже попросил передать благодарность китайскому лидеру Си Цзиньпину.

«Китай хочет заключить торговую сделку, посмотрим, что произойдет. Китай уже начал закупать нашу сельскохозяйственную продукцию. Я попросил передать Си Цзиньпину, что мы это очень ценим», - сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что «скоро предстоят серьезные переговоры» с представителями Пхеньяна, и попросил присутствующего на встрече с гостем из Каира министра финансов Стивена Мнучина дополнить его заявление. Тот уточнил, что новый раунд переговоров с китайцами состоится на следующей неделе в Вашингтоне.

«С нетерпением ждем их проведения. Если появится возможность заключить хорошую сделку, мы так и сделаем», - приводит слова главы американского Минфина ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп пригрозил Китаю ужесточить условия торгового соглашения, если Пекин не подпишет его до 3 ноября 2020 года – президентских выборов в Штатах.

ИСТОЧНИК KP.RU