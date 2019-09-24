Конашенков рассказал о характеристиках сбитых у базы Хмеймим дронах

СЕГОДНЯ 07:13 2019-09-24T07:13:10+03:00

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Дальность полетов беспилотников, один из которых был сбит близ российской авиабазы Хмеймим в Сирии третьего сентября этого года, достигает 150 километров, а высота - четырех километров, что "очень серьезно". Такие характеристики озвучил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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ИСТОЧНИК KP.RU