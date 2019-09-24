Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий вышел из себя в прямом эфире передачи на канале "Россия 1"
Изменить размер текста:
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру, и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю". Об этом сам он рассказал у себя на странице в социальных сетях.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU