2019-09-24T07:19:50+03:00
Политика

Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России

Телеведущий вышел из себя в прямом эфире передачи на канале "Россия 1"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру, и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю". Об этом сам он рассказал у себя на странице в социальных сетях.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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