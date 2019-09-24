2019-09-24T08:06:53+03:00
Политика

Вторжение в Венесуэлу на встрече стран-участниц «пакта Рио» в Нью-Йорке не обсуждалось

Глава МИД Колумбии заверил журналистов, что «исключительные меры» против Каракаса – это санкции, а не военная интервенция
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо и госсекретарь США Майкл ПомпеоМинистр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо и госсекретарь США Майкл ПомпеоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты и их союзники в Латинской Америке, приняв решение о давлении на Венесуэлу с помощью механизмов Межамериканского договора о взаимной помощи (МДВП), известного как «пакт Рио-де-Жанейро», не имели в виду силовые методы воздействия.

На встрече глав МИД стран-участниц МДВП в Нью-Йорке военное вторжение в Боливарианскую республику даже не обсуждалось, речь шла только о санкциях в отношении людей и организаций, связанных с правительством Николаса Мадуро. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Колумбии Карлос Холмс Трухильо.

«В ходе встречи не было дискуссии о военной интервенции в Венесуэлу, мы обсуждали проект резолюции, который в итоге был принят», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, главы внешнеполитических ведомств стран-участниц «пакта Рио» в понедельник решали, стоит ли применить «исключительные меры» против Каракаса. Уругвай проголосовал против, Тринидад и Тобаго воздержались, остальные поддержали эту идею.

Уругвайский дипломат Родольфо Нин Новоа еще до голосования обещал выступить против, заявив, что МДВП не должен применяться, когда «группа стран решила вторгнуться в государство, которое не ведет войну».

К слову, как раз во время министерской встречи соседей по региону в Нью-Йорке президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил согражданам, что срочно вылетает в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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