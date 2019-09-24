Франция, Германия и Британия обвинили Иран в атаке на саудовские НПЗ

СЕГОДНЯ 08:22 2019-09-24T09:11:32+03:00

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Лидеры Франции, Германии и Великобритании возложили на Иран ответственность за нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии и осудили такие действия властей республики. Об этом говорится в совместном коммюнике трех стран, которое было распространено пресс-службой Елисейского дворца и Бундестагом.

"Мы самым решительным образом осуждаем нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии, совершенные 14 сентября 2019 года в Абкаике и Хураисе, и подтверждаем нашу полную солидарность с Королевством и его населением", — говорится в документе, опубликованном на сайте парламента ФРГ.

В заявлении подчеркивается, что у Европы просто нет "другого правдоподобного объяснения" случившемуся, как нападение Ирана на саудовские НПЗ. Берлин, Париж и Лондон продолжат поддерживать проводимые в этом направлении расследования, а пока напоминают - риск возникновения крупного конфликта на Ближнем Востоке повышается, и это подчеркивает важность коллективных усилий по обеспечению региональной стабильности.

Сайт kp.ru писал, что первыми Тегеран обвинили Соединенные Штаты, а уже потом их подхватили европейские партнеры. При этом никаких доказательств вины Ирана представлено до сих пор не было.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732036" frameborder="0"></iframe> Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии.Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии

ИСТОЧНИК KP.RU