2019-09-24T08:29:44+03:00
Умные вещи

Сотовые операторы начнут распознавать абонентов по лицу и голосу

Данная технология позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России приступили к созданию удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. Об этом сообщили в компании "Ростелеком", которая является оператором Единой биометрической системы и занимается технической частью работ.

Ожидается, что нововведение позволит ускорить внедрение виртуальных SIM-карт (eSIM), которые находятся на этапе тестирования. Как пояснил газете "Известия" директор проектного офиса виртуального оператора "Ростелекома" Алексей Чернецов, заключать договора на предоставление услуг связи можно будет без посещения офиса.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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