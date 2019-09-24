2019-09-24T09:48:18+03:00
Общество

Названы самые популярные виды алкоголя в России

Россияне больше всего предпочитают покупать пиво, вино и водку
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Названы самые популярные виды алкоголя в РоссииНазваны самые популярные виды алкоголя в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В сентябре 2019 года самым популярным алкогольным напитком стало пиво. Об этом сообщает платформа фискальных данных «Такском».

Как сообщает RT со ссылкой на сведения платформы, в пятерку популярных алкогольных напитков также вошли вино, водка, коньяк и сидр. В «Таксоме» отметили, что в сентябре прошлого года в топ-5 вместо сидра входило шампанское.

Из безалкогольных напитков россияне больше предпочитают покупать воду, минералку, энергетики, сок и квас.

Для исследования эксперты проанализировано более 15 миллиардов кассовых чеков.

Отметим, ранее Ученые назвали пять самых коварных алкогольных напитков. По степени привыкания на первом месте стоят баночные коктейли. За ними миксы с большим количеством ингредиентов. Пиво стоит на третьем месте по «коварности», так как многие не воспринимают его как выпивку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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