2019-09-24T10:06:22+03:00
Экономика

Зарплата бюджетников будет повышена с 1 октября

Изменения коснутся сотрудников федеральных учреждений, не затронутых "майскими указами"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Повышение распространяется на все федеральные учрежденияПовышение распространяется на все федеральные учрежденияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Зарплата федеральных бюджетников будет повышена на 4,3% с 1 октября 2019 года. Изменения коснутся сотрудников казенных, автономных и бюджетных учреждений, которых не затронули "майские указы" президента России Владимира Путина, например, нянечек в детских садах, юристов, бухгалтеров и кадровиков. Средства уже заложены в федеральном бюджете.

При этом региональные и муниципальные бюджетники также могут рассчитывать на повышение. "Российская газета" напоминает, что трехстороння комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендовала властям на местах увеличить зарплату работников как минимум на 4,3%.

При этом в отдельных регионах повышение может быть выше. Например, бюджетникам Алтайского края, зарплату увеличат аж на 15%.

Сайт kp.ru писал, что распоряжение об индексации выплат федеральным госслужащим было подписано в марте этого года. Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам и ведомствам вовремя выдавать зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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