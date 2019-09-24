2019-09-24T10:33:15+03:00
Происшествия

В Подмосковье девятиклассник раскроил череп ученику третьего класса

Пострадавший школьник находится в реанимации
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Подмосковье девятиклассник раскроил череп ученику третьего классаВ Подмосковье девятиклассник раскроил череп ученику третьего классаФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Вечером в минувшую пятницу, 20 сентября, в подмосковном городе Коломна девятиклассник кинул камнем учащегося третьего класса и попал ему в голову.

Мальчик напал на третьеклассника в ходе внезапно возникшей потасовки. Примерно через час на место инцидента приехала бригада «скорой помощи». Школьника госпитализировали с ушибом головного мозга лёгкой степени, ранением и открытым переломом черепа.

Через несколько дней в правоохранительные органы обратился папа пострадавшего мальчика.

Как сообщает источник «КП», мать девятиклассника - ведущий специалист ПАО «Ростелком» города Коломна, отец - индивидуальный предприниматель.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об инциденте в Туве, где подросток напал на 55-летнюю жительницу села Хонделен. Он ударил камнем по голове, после чего забрал ее сумку и убежал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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