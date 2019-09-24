2019-09-24T10:41:04+03:00
Происшествия

СК России возбудил дело после подрыва моста в Луганске

Взрывы произошли на маршруте следования гуманитарного конвоя МЧС РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Главное следственное управление СК России возбудило после подрыва моста в Луганске. Расследование ведется по статье о совершении за границей действий, подвергающих опасности жизнь и здоровье граждан РФ с целью подрыва мирного сосуществования государств.

Дело в том, что на прошлой неделе 19 сентября неизвестные привели в действие три взрывных устройства, установленных на опорах моста в районе пересечения улиц Лутугинской и 1-я Керамической города Луганска. Именно по этому маршруту вскоре должен был проехать 86-й гуманитарный конвой министерства по чрезвычайно ситуации России - всего 10 фур.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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