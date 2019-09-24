Жители ДНР и ЛНР подали почти 90 тысяч заявлений на получение российского гражданства

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-24T10:44:03+03:00

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Более 35 тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик уже получили российские паспорта. Всего же заявления на получение гражданства РФ по упрощенной схеме подали порядка 90 тысяч человек, сообщили в МВД России.

При этом сообщается, что очереди за паспортами не уменьшаются. Эксперты прогнозируют, что со временем число желающих получить российский паспорт будет только расти.

«Люди надеются, что наличие гражданства РФ даст им какую-то гарантию дополнительной защиты... Неопределённость с тем, как будут выполнены Минские соглашения, с тем, будет ли реализована формула Штайнмайера или Украина будет всячески отказываться от неё — вот это всё приводит к тому, что, как мне кажется, количество желающих получить гражданство России будет нарастать», — предположил политолог Юрий Светов в беседе с RT.

По данным статистики комитета Госдумы по делам СНГ, на сегодняшний день число желающих получить российское гражданство в ДНР и ЛНР достигает трех миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU