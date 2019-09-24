Глава Федерации хоккея с мячом Альберт Поморцев отпразднует 80-летие

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-24T10:44:42+03:00

Торжественный вечер в честь кандидата в мастера спорта состоится в Москве

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Почетному президенту Международной федерации бенди (FIB) и Федерации хоккея с мячом России Альберту Поморцеву исполняется 80 лет. Юбиляр отпразднует свой день рождения с размахом в кругу знаменитых спортсменов, а также родных и друзей.

Торжественный вечер пройдет в московском ресторане "VerdI" в среду, 25 сентября. В числе приглашенных гостей: почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев, почетный вице-президент Олимпийского комитета России Виктор Хоточкин, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк и почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

Также поздравить Альберта Ивановича придут двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Александр Зайцев, президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев, чемпионы мира по хоккею с мячом Михаил Осинцев, Владимир Плавунов, Владимир Янко и многие другие.

В программе значится чествование юбиляра, а также презентация уникальных музейных экспонатов из его личной коллекции.

Редакция "Комсомольской правды" присоединяется к многочисленным поздравлениям, которые прозвучат в адрес Альберта Поморцева в этот день.

СПРАВКА

Альберт Иванович Поморцев родился 25 сентября 1939 года в Кемеровской области. Кандидат в мастера спорта имеет два высших образования, а также звания Заслуженного работника физической культуры и Почётного гражданина Кузбасса.

Награжден медалью "За трудовую доблесть", Благодарностью президента и орденами Почёта, Дружбы и за заслуги перед Отечеством IV степени. Числится автором книг "Русский хоккей с сибирским характером" и Времена не выбирают".

За время своей карьеры успел поработать заведующим отделом оборонно-спортивной работы ОК ВЛКСМ, председателем Спорткомитета Кемеровской области, начальником Управления зимних видов спорта СССР и главой Управления футбола и хоккея Спорткомитета РСФСР.

ИСТОЧНИК KP.RU