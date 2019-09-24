СНБО незалежной не нашло оснований для санкций против NewsOne и «112.Украина»
По итогам проверки на причастность к террористической деятельности телеканалов NewsOne и «112 Украина» Служба безопасности Украины не нашла оснований для введения ограничений против них. Об этом сообщили в СНБО незалежной.
«Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено», – передает агентство «Украинские новости» ответ Службы Безопасности.
Ранее Национальный совет безопасности и обороны Украины поручил проверку телеканалов на предмет их причастности к террористической деятельности.
Незадолго до этого Нацсовет незалежной по вопросам телевидения и радиовещания обратился в суд для аннулирования лицензии канала NewsOne из-за «разжигание вражды». В Совете назвали психологической операцией идею телемоста Киев – Москва. В свою очередь, NewsOne попросил защиты у международного сообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU
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