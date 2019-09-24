Появилось видео пуска крылатой ракеты «Уран» с модернизирового МРК «Смерч»
В рамках заводских ходовых испытаний в акватории Японского моря модернизированный малый ракетный корабль (МРК) «Смерч» впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты «Уран» по морской цели. Об этом сообщил пресс-служба Тихоокеанского флота.
«Крылатая ракета Х-35 в установленное время успешно поразила дрейфующую надводную мишень на удалении более 50 км от боевого корабля», - говорится в сообщении ТОФ.
В Тихоокеанском флоте отметили, что для обеспечения боевого задания было привлечено десять боевых кораблей и вспомогательных судов. Более того в упражнении участвовали самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.
Напомним, что 22 сентября во время учений в Баренцевом море корабли арктической группировки Северного флота показали маневры по отработке отражения нападения противника с воздуха при помощи российского гиперзвукового ракетного комплекс «Кинжал».
Пуск крылатой ракеты Х-35 «Уран» модернизируемым МРК «Смерч».
ИСТОЧНИК KP.RU