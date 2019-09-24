Роскосмос отложил запуск «Протона-М»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-24T11:50:14+03:00

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Роскосмос объявил, что пуск ракеты «Протон-М» был отложен. Ракета-носитель должна была доставить на орбиту два коммерческих спутника.

«Потребовались доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», - цитирует сообщение госкорпорации сайт телеканала «Звезда».

Напомним, что вывод на орбиту европейского спутника связи Eutelsat 5 West B и американского технологического спутника MEV-1 был запланирован на еще на август, но по техническим причинам было принято решение перенеси пуск ракеты на 30 сентября.

Однако теперь дата запуска снова была сдвинута. Новые данные о выводе спутников на орбиту ракетой «Протон-М» пока не названы. Планируется, что европейский спутник Eutelsat 5 West B сменит такой же аппарат под буквой «А». Он нужен для оказания телекоммуникационных услуг в нескольких европейских странах — Италии, Франции, а также в Алжире, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU