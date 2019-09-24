"Многое держу в себе": Неймар рассказал об особенностях своего темперамента

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-24T12:50:47+03:00

В интервью английскому Mirror Неймар Джуниор описал себя как «закрытого и не особо разговорчивого, но эмоционального человека». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильский форвард объяснил что ему трудно порой сдерживать эмоции, из-за чего и возникает недопонимание

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В интервью английскому Mirror Неймар Джуниор описал себя как «закрытого и не особо разговорчивого, но эмоционального человека».

«Если очень долго держать эмоции в себе, то рано или поздно, они выходят наружу», - цитирует Неймара Mirror.

Особенно большой резонанс вызвало поведение бразильца летом 2019 года, когда Неймар предпринимал настойчивые попытки вернуться в «Барселону», но в итоге был вынужден остаться в «ПСЖ».

Фанаты и с той, и с другой стороны не поняли действий нападающего. Фанаты «ПСЖ» даже угрожали оставить клуб без поддержки в матче против «Реал Мадрида» в рамках группового этапа Лиги Чемпионов если тренерский штаб «ПСЖ» вздумает выпустить Неймара.

"Я не особо разговорчивый, закрытый, многое держу в себе. В итоге я расстраиваюсь, взрываюсь и делаю все неправильно, но я работаю над этим. Всегда, когда мне нужно с кем-то поговорить, я делаю это. Думаю, это делает меня лучше. Я несколько раз терял доверие к себе и восстанавливал его дорогой ценой .Однако, у каждого случаются неудачи, это часть жизненного пути. После этих ошибок ты растёшь и учишься", - сказал Неймар.

В первом матче в рамках чемпионата Франции, на который бразилец вышел после травмы, фанаты освистали его, Неймар же ответил тем, что забил победный гол ударом через себя.

Контракт игрока с клубом истекает в 2022 году.

ИСТОЧНИК KP.RU