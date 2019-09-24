2019-09-24T12:14:11+03:00
Происшествия

Шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов в Турции

В результате инцидента пострадали 27 человек
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Шесть человек стали жертвами ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов в ТурцииШесть человек стали жертвами ДТП с автобусом, перевозившим мигрантов в ТурцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Турции в результате ДТП с автобусом, перевозившем незаконных мигрантов для выдворения их из страны, погибли шесть человек, еще 27 получили ранения, среди них двое военных. Об этом сообщили администрация губернатора турецкой провинции Хатай.

Инцидент произошел в районе города Рейханлы провинции Хатай на юго-востоке Турции

«Рано утром в районе города Рейханлы в результате ДТП с военным автотранспортом, который вез незаконных мигрантов для выдворения их из страны, шесть человек погибли и 27 получили ранения. Среди пострадавших два военнослужащих турецких ВС», - говориться в сообщении администрации.

На данный момент пострадавших направляют в ближайшие больницы.

Правоохранительные органы начали расследование.

Напомним, в прошлом году жертвами ДТП в Турции стали 19 нелегальных мигрантов. Инцидент произошел в городе Измир, когда водитель грузовика не справился с управлением, и машина упала с моста в оросительный канал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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