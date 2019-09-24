2019-09-24T12:22:21+03:00
Экономика

Вывод экономики из тени ведет к снижению доходов населения

Эксперты указали на негативные факторы контроля неформальной деятельности граждан
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вывод экономики из тени тормозит экономический рост России и ведет к снижению реальных доходов населения. К такому выводу пришли специалисты.

"Обеление" сферы - регулирование неформальной деятельности граждан и обложение их бизнеса налогами - позволяет привлекать больше денег в бюджет, но приводит к расщеплению располагаемых доходов и зарплат.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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