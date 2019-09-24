Около 100 нарколабораторий ликвидировано в России с начала 2019 года

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-24T12:28:23+03:00

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С начала 2019 года в России было ликвидировано порядка 100 нарколабораторий. Большая часть из них специализировалась на производстве синтетических наркотиков. Об этом сообщил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая во вторник на заседании Государственного антинаркотического комитета.

Он также рассказал, что в прошлом году возросло число лиц, зависимых от новых видов психостимуляторов, зато количество больных опийной наркоманией сократилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU