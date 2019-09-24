Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет
Никакой переоценки акций протеста, состоявшихся в столице перед выборами в Московскую городскую думу, не будет. Кремль расценивает митинги со стороны нарушения их участниками закона и не намерен менять позицию по этому вопросу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это были несанкционированные акции, в нарушение действующего закона. Никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать. Это факт, который можно только констатировать", - сказал представитель Кремля.
Представитель администрации подчеркнул, что сказанное им "однозначный факт", а все остальное - это "тема для судебных решений и разбирательства", передает "Интерфакс".
Сайт kp.ru писал, что в конце июля в Москве прошли несанкционированные митинги, в результате которых были задержаны десятки нарушителей. Президент РФ Владимира Путин тогда сказал, что "молодежь имеет право на протестные акции", но лишь если они проходят в рамках закона.
Несанкционированный митинг в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU