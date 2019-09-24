2019-09-24T13:53:53+03:00
Политика

Песков: переоценки несанкционированных митингов в Москве не будет

Позиция Кремля по этому вопросу не изменилась
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Несогласованные с властями митинги прошли в Москве в конце июляНесогласованные с властями митинги прошли в Москве в конце июляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Никакой переоценки акций протеста, состоявшихся в столице перед выборами в Московскую городскую думу, не будет. Кремль расценивает митинги со стороны нарушения их участниками закона и не намерен менять позицию по этому вопросу. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это были несанкционированные акции, в нарушение действующего закона. Никакой переоценки здесь состояться не может, здесь нечего переоценивать. Это факт, который можно только констатировать", - сказал представитель Кремля.

Представитель администрации подчеркнул, что сказанное им "однозначный факт", а все остальное - это "тема для судебных решений и разбирательства", передает "Интерфакс".

Сайт kp.ru писал, что в конце июля в Москве прошли несанкционированные митинги, в результате которых были задержаны десятки нарушителей. Президент РФ Владимира Путин тогда сказал, что "молодежь имеет право на протестные акции", но лишь если они проходят в рамках закона.

Несанкционированный митинг в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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