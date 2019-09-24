Аналитик рассказал об опасности подключения к сотовой связи по фото и голосу

СЕГОДНЯ 13:25 2019-09-24T13:25:14+03:00

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В России началась разработка удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу. В настоящее время сотовые операторы работают над возможностей подключения пользователей к сети с помощью биометрических данных. Однако эксперты настороженно отнеслись к этой идеи и назвали потенциальные опасности такой разработки.

«На сегодняшний день изъяны удаленной биометрии заключаются именно в том, что человека действительно можно заставить что-то сделать», - цитирует аналитика Mobile Research group Эльдара Муртазина ИА НСН.

Эксперт добавил, что, по его мнению, будет логично ввести двухфакторную авторизацию, где кроме биометрических данных понадобится также вводить пароль. При этом Муртазин отметил, что скорее всего система будет работать успешно и нарушений будет не так много, ведь использование чужих биометрических данных это не мошенничество, а уголовное преступление.

Напомним, ранее о разработке новой системы идентификации мобильных абонентов помощью фото и голоса рассказали в «Ростелекоме». В интервью газете «Известия» директор проектного офиса виртуального оператора Алексей Чернецов рассказал о намерении внедрить виртуальные SIM-карты. Он добавил, что на сегодняшний день новинка уже проходит тестирование.

ИСТОЧНИК KP.RU