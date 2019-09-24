Яндекс.Почту для iOS научили писать под диктовку и читать вслух
Пользователи iOS-приложении Яндекс.Почта теперь смогут просто произносить текст своего письма вслух, а не набирать его вручную. Это возможно при помощи новой функции - голосовой ввод.
Нововведение распознает речь, а пользователю останется только выбрать получателя и отправить. Такая функция будет особенно полезна в тех случаях, когда особо неудобно использовать экранную клавиатуру: дождь или с ребёнок на руках.
В Яндекс.Почте также появилась озвучка входящих писем. Приложение способно прочесть вслух тему и текст письма.
На данный момент голосовой ввод и озвучивание текста письма доступны только части пользователей Яндекс.Почты для iOS. Однако уже в течение двух недель нововведениям смогут воспользоваться все пользователи iOS-приложения, просто обновив его.
Точное распознавание и естественное озвучивание речи обеспечивает комплекс технологий Yandex SpeechKit, который используется в Поиске, Картах, Браузере, Навигаторе и других сервисах Яндекса.
ИСТОЧНИК KP.RU