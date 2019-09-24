Данилюк: Киев никогда не предоставит Донбассу «особый статус»

СЕГОДНЯ 13:56 2019-09-24T13:56:12+03:00

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Украина останется унитарным государством и не согласится предоставить «особый статус» Донбассу, поскольку это станет инструментом внешнеполитического давления на внутреннюю политику страны. Такую точку зрения высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Александр Данилюк.

«Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через "особый статус" может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы (…) мы не хотим, чтобы "особый статус" стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства», — сказал секретарь украинского СНБО.

По словам Данилюка, унитарное государство было решением украинского народа. В то время как федерализация является попыткой России дестабилизировать и разделить страны на несколько частей.

Напомним, что еще во время предвыборной гонки нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы, не собирается предоставлять Донбассу «особый статус».

ИСТОЧНИК KP.RU