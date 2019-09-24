Песков: Россия реагирует на незаконные митинги мягче, чем другие страны

СЕГОДНЯ 14:27 2019-09-24T14:37:51+03:00

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Последствия нарушений правил проведения массовых акций в России гораздо мягче, чем во многих других странах. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фраза прозвучала в ходе общения представителя Кремля со студентами Высшей школы экономики.

"Там (на одном из митингов в Москве - прим. ред.) был какой-то парень, который бросил стаканчик [в силовика]. Но вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову. Без суда, без следствия - и полицейский получил бы за это награду!" - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что в России за такое поведение нарушителя бы "не совсем любезно погрузили в автобус, выломали руки и увезли". Что касается "резонансных ситуаций" с задержаниями участников незаконных акций протеста, то Песков, как и "мы все", хочет, чтобы эти люди оказались невиновны.

"Мы все этого хотим, это абсолютно нормально. И давайте мы просто пожелаем, чтобы вот эта вот вся история у него закончилась с минимальным ущербом", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства.

Сайт kp.ru писал, что переоценивать июльские митинги в Москве Кремль не намерен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722650" frameborder="0"></iframe> Несанкционированный митинг в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU