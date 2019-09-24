Спикер Палаты общин: работа британского парламента начнется «без промедления» 25 сентября

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-24T14:40:20+03:00

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Спикер Палаты общин Великобритании Джон Беркоу заявил о необходимости парламенту «собраться без промедления» 25 сентября.

Такое заявление политик сделал после того, как Верховный суд Соединённого Королевства признал незаконным решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о приостановке работы парламента с 9 сентября до 14 октября.

«Решение просить королеву о пророгации парламента было незаконным», - сказала председатель Верховного суда баронесса Бренда Хейл.

«Я приветствую решение Верховного суда о том, что приостановка работы парламента была незаконной (...) Палата общин должна собраться без промедления», - передает телеканала Sky News реакцию спикера Палаты.

Позже Беркоу в прямом эфире телеканала Sky News заявил, что проинструктировал ответственных лиц в парламенте и следующее заседание палаты начнётся в среду, 25 сентября, в 11:30 утра по местному времени (13:30 мск).

Напомним, 9 сентября, парламент Великобритании официально приостановил свою работу. Глава британского кабмина заявлял, что такая мера необходима правительству для реализации важной внутренней повестки. Однако многие парламентарии заявляли, что Джонсона таким способом пытается воплотить в жизнь сценарий «жесткого Brexit» без договора с Брюсселем.

ИСТОЧНИК KP.RU