2019-09-24T14:51:03+03:00
Общество

Россияне предпочти дачу отдыху за границей

Летом текущего года лишь 8% населения съездили в отпуск в другие страны
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Летом только 8% россиян съездили в заграничный отпускЛетом только 8% россиян съездили в заграничный отпускФото: Антон ПИКУС
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В 2019 году только 8% россиян провели летний отдых за границей. Остальные предпочли поехать на дачу или остаться дома. Такие данные привели специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Летом 2019 года треть россиян отдыхали дома (33%), еще треть — на даче или садовом участке (27%). Каждый десятый (11%) ездил в другой город, за границей побывали 8% респондентов. Также 6% съездили на курорты Краснодарского края», — цитирует данные исследователей телеканал «360».

Как посчитали аналитики, чаще всего отдыхать за пределы своего региона уезжают россияне в возрасте от 18 до 24 лет — 57%. Примерно такая же доля среди населения в возрасте от 25 до 34 лет. Популярными направлениями отдыха у россиян этих категорий стали Краснодарский край (31%), Крым (11% отдыхающих), Санкт-Петербург (5%) и Москва (4%).

Отмечается, что в среднем россияне выезжающие за пределы своего региона потратили на летний отпуск порядка 40 тысяч рублей на человека. Этот показатель на 7% выше, чем голом ранее. При этом уточняется, что потратить в отпуске россияне готовы были около 43 тысяч рублей, так что выходит, что туристам удалось даже сэкономить в поездке, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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