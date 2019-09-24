В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну

СЕГОДНЯ 15:00 2019-09-24T15:01:36+03:00

Заявление сделано после того, как делегатам от России для участия в Генассамблее ООН не выдали визы

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После того, как российским делегатам – участникам Генеральной Ассамблеи ООН не выдали визы в США, в Госдуме предложили перенести штаб-квартиру организации в другую страну. Дипломатический скандал произошел во вторник 24 сентября, в день открытия Ассамблеи. Американские визы не получили десять дипломатов от России.

В Госдуме в связи с произошедшим задались вопросом, не стоит ли, если в дипломатов стран возникают такие проблемы с въездом в США, просто изменить адрес штаб-квартиры ООН.

- Если сейчас будет очевидно, что такого рода практика со стороны США становится общим местом, обычным делом, то тогда нужно принимать меры реагирования, вплоть до рассмотрения, на мой взгляд, вопроса о том, чтобы штаб-квартира ООН находилась в таком государств, - сказал RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Его коллега, Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, предложил разместить штаб-квартиру ООН в Швейцарии.

ИСТОЧНИК KP.RU