В Госдуме предложили перенести штаб-квартиру ООН из США в другую страну
После того, как российским делегатам – участникам Генеральной Ассамблеи ООН не выдали визы в США, в Госдуме предложили перенести штаб-квартиру организации в другую страну. Дипломатический скандал произошел во вторник 24 сентября, в день открытия Ассамблеи. Американские визы не получили десять дипломатов от России.
В Госдуме в связи с произошедшим задались вопросом, не стоит ли, если в дипломатов стран возникают такие проблемы с въездом в США, просто изменить адрес штаб-квартиры ООН.
- Если сейчас будет очевидно, что такого рода практика со стороны США становится общим местом, обычным делом, то тогда нужно принимать меры реагирования, вплоть до рассмотрения, на мой взгляд, вопроса о том, чтобы штаб-квартира ООН находилась в таком государств, - сказал RT первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Его коллега, Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, предложил разместить штаб-квартиру ООН в Швейцарии.
ИСТОЧНИК KP.RU